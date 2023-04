Außerdem sollen die Planungsstellen in den Regionen mit mehr Personal und Geld ausgestattet werden. Damit will Sachsen jetzt kräftig aufs Gaspedal drücken und, um im Auto-Sprachbild zu bleiben, in kurzer Zeit von Null auf Hundert beschleunigen und so andere Bundesländer überholen. Denn das ehrgeizige Ziel lautet: Schon drei Jahre eher als vom Bund geplant, also 2027, sollen zwei Prozent der Flächen in Sachsen für Windkraftanlagen ausgewiesen sein.

Genehmigt ist noch nicht gebaut

Aber selbst wenn irgendwann auf dem Genehmigungs- und Planungssektor alles rund läuft (oder zumindest runder als bislang), ist das noch keine Garantie für einen schnellen Windkraftausbau, der die Ziele bis 2030 erfüllt. Denn zu Verzögerungen kommt es auch oft in der Bauphase.

Die Gründe für solche Verzögerungen sind vielfältig, wie uns Gespräche mit Herstellern und Betreibern von Anlagen gezeigt haben. Probleme in der Lieferkette kommen sehr häufig vor und sind ja auch in anderen Branchen bekannt. Und wenn bestimmte Teile nicht da sind, kann so lange nicht weitergebaut werden.

Dazu können logistische Schwierigkeiten kommen, bei denen der Teufel oft im Detail steckt und die deshalb nicht von vornherein umgangen werden können. Ein Beispiel aus der Praxis: Der Schwerlast-Transport eines langen Rotorblattes wurde langfristig genehmigt, aber am entsprechenden Tag gab es plötzlich eine neue Verengung wegen einer Baustelle auf der Autobahn, durch die das Gefährt nicht passte. Also muss der Transport nun neu beantragt und genehmigt werden, "und wer weiß, wo dann plötzlich die nächste Baustelle auftaucht", fragte uns ein Anlagenbetreiber rhetorisch. Januar 2023: Ein Schwerlasttransporter mit einem riesigen Windrad-Rotorblatt musste die Fahrt abbrechen, weil er nicht unter einer Eisenbahnbrücke hindurch passte. Bildrechte: IMAGO/BeckerBredel