Plätzchen aller Art, Schokoladenäpfel, Kekse, Stollen – die Versuchung in der Adventszeit ist riesig, endlich legitimiert dem Süßen zu frönen. Viel gesünder ist es allerdings, einfach einmal zu Nüssen zu greifen. Wie eine Studie zeigt schützt schon eine Handvoll Nüsse pro Tag vor einer ganzen Reihe an Erkrankungen. Mehr noch: Sie senkt das Risiko von Herz- und Gefäßerkrankungen um 30 Prozent sowie das Krebsrisiko um 15 Prozent. Das Risiko, vorzeitig zu sterben, sank um 22 Prozent. "Das sind wirklich beeindruckende Ergebnisse für so eine kleine Menge an Nahrung", erklärte Studien-Co-Autor Dagfinn Aune vom Imperial College London.