Zur Erntezeit machen es einem die Walnüsse leicht: Sie fallen ohne Zutun vom Baum. Da sie jedoch so Feuchtigkeit von Gras und Boden aufnehmen, sollten sie vor der Lagerung getrocknet werden. Dazu werden sie von eventuellen Resten der grünen Fruchthülle befreit, ohne die Nüsse zu befeuchten, und an einem sonnigen, trockenen Ort ausgebreitet. Vorsicht, beim Entfernen der Fruchthülle sollten Handschuhe getragen werden, damit die Finger nicht braun werden.

Eingelagert werden sollten nur Früchte mit unbeschädigter Schale. Ein trockener, nicht zu heller Ort eignet sich gut. Das Knacken der Schalen nimmt einige Zeit in Anspruch, frische Samen werden am besten in einem Schraubglas an einem dunklen Ort aufbewahrt.