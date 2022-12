Der natürliche Abwehrmechanismus des Körpers ist anfällig für psychischen Stress, vor allem wenn er andauert. Das Immunsystem merkt es also ganz genau, wenn wir wegen der der Arbeit, der Familie, Geld oder eben Weihnachten unter Stress stehen. "Stress ist ein Risikofaktor für schlechte Gesundheit und beschleunigte Alterung", heißt es in einer Studie von Forschenden aus Kalifornien. Die Ergebnisse zeigen, dass psychosozialer Stress dazu beiträgt, die Alterung des Immunsystems zu beschleunigen, indem er die Zahl der naiven und der terminal differenzierten T-Zellen erhöht.

Doch was passiert eigentlich mit unserem Immunsystem im Stress? Nicht jeder Stress ist schädlich, akuter Stress regt das Immunsystem sogar an. Um eine Kampf- und Flucht-Reaktion des Körpers vorzubereiten, alarmiert das Stresshormon Cortisol die unspezifische Immunabwehr. Die Anzahl bestimmter Immunzellen wie Fresszellen und natürlicher Killerzellen nimmt anfänglich zu. Da sich der Körper bei der Gefahrenabwehr verletzen und Mikroorganismen wie Bakterien oder Viren in eine etwaige Wunde eindringen könnten, zieht das Immunsystem seine Regler nach oben. Es will in der Lage sein, eine Entzündungsreaktion auszulösen, um eine Infektion möglichst zu verhindern.