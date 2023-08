Nicht das Nachhaltigkeits-Rad neu erfinden, sondern zuhören: Politikforschende der Universität Magdeburg arbeiten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Kamerun an Konzepten für eine waldbezogene Klimapolitik in Zentralafrika. Im Rahmen des Projekts wollen sie so den Wissenstransfer für eine nachhaltige und klimafreundliche Bewirtschaftung der Wälder in den zentralafrikanischen Ländern Kamerun, Gabun und der Demokratischen Republik Kongo unterstützen. Zentraler Punkt sei, das Wissen der lokalen Fachleute und der indigenen Bevölkerung zu integrieren. Vielen untersuchten Staaten fehle es aber an Strukturen dafür.