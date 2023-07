Die globale Erwärmung durch den Klimawandel in Kombination mit drastischer Abholzung könnte den Amazonas schneller austrocknen lassen als gedacht und so in eine regelrechte "Feuerfalle" für den Regenwald in der Region rund um den Fluss münden. Diese wäre laut einer aktuellen Studie des Potsdams-Instituts für Klimafolgenforschung PIK irreversibel. "Wir wissen bereits, dass es umso schwieriger wird, den Waldverlust im Amazonasgebiet rückgängig zu machen, desto mehr Wald verloren geht. Unsere Studie belegt jetzt, dass Feuer hier den Hebel verstärkt", sagt Markus Drücke vom PIK. Er gehe davon aus, dass Feuer 56 bis 86 Prozent des Amazonaswaldes am Nachwachsen hindern könne.