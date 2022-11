Außer den Rudeln wurden noch 43 kinderlose Wolfspaare und 21 einzeln lebende Tiere gezählt. All das lässt sich zwar unter dem Begriff "weitere Ausbreitung" zusammenfassen, aber diese Ausbreitung geschieht eben nicht mehr so schnell wie in den Vorjahren. Eine gewisse Stagnation, Stabilisierung oder Sättigung lässt sich auch in den Bundesländern feststellen, in denen am meisten Wölfe zu finden sind: Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Im Diagramm können Sie sich mit der gelben Schaltfläche die einzelnen Wolfsbundesländer anzeigen lassen.