Coronaviren gab es schon immer bei Tieren und bei Menschen. "Es ist also nichts Besonderes, dass es jetzt neue Coronaviren gibt. Das heißt aber nicht, dass diese gefährlicher sind als andere", sagt der Mediziner und frühere Gesundheitspolitiker Wolfgang Wodarg im ZDF-Magazin Frontal21.

Zugleich kursiert bei Youtube ein Videointerview mit ihm, in dem Wodarg die jetzigen Reaktionen in Deutschland auf das neue Sars-Corona-Virus-2 als Panikmache bezeichnet. Gäbe es keinen Test, würde niemandem auffallen, das ein neues Virus kursiert. Die Sterblichkeitsrate habe sich in Europa bislang nicht wirklich erhöht, schreibt der Mediziner auf seiner eigenen Webseite.

Die meisten Coronaviren sind zwar harmlos, aber bei diesem Sars-Corona-Virus-2 haben wir relativ früh erkannt, dass die Sterblichkeit etwa zehnmal so hoch ist wie bei einer normalen Grippe. Herr Wodarg argumentiert, wie das Robert-Koch-Institut noch vor einigen Wochen, nach dem Motto: Die Grippe ist viel schlimmer, jetzt regt euch nicht auf über ein paar Fälle Corona. Es ist aber so: Wenn Sie eine Infektion haben mit Sars-CoV-2, dann ist ihre Chance, daran zu sterben, viel viel höher als bei der Grippe. Und wir können unser medizinisches Personal nicht vor einer Ansteckung schützen. Wodargs Argumente gehen also ins Leere. Professor Alexander Kekulé

Wodarg behauptet, dass in diesem Jahr nicht mehr Menschen sterben werden, als in anderen Jahren. Zum Beleg verweist er auf das Mortality Monitoring, die Statistik der Todesfälle in Europa. Die liegt allerdings aktuell nur bis zum 8. März vor und zeigt keine erhöhte Sterblichkeit in Europa. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt nur Italien stärker betroffen, der Ausbruch hier hatte gerade erst begonnen. Wir wissen also wirklich noch nicht, ob in diesem Jahr durch das neuen Coronavirus insgesamt mehr Menschen sterben werden, weder in China noch in Deutschland. Vielleicht sterben etwa in China aufgrund der Luftverbesserungen durch den Corona-Stillstand 2020 sogar weniger Menschen. Das ist Spekulation. Aber was wir wissen ist, dass es jetzt passiert, dass die Ansteckung exponentiell erfolgt, die Todesfälle steigen und die reale Gefahr besteht, dass das Gesundheitswesen dem nicht mehr gewachsen ist.

Das Sars-Coronavirus-2 vermehrt sich im oberen Rachen. Dadurch ist es ansteckender, als das Sars-1-Virus. Sars-CoV-2- befällt dafür nicht oft die Lunge. Wenn das aber passiert, kommt es meist zu einem schweren Verlauf der Krankheit.

Das Hauptproblem am neuen Erreger ist: Weil noch kaum Menschen an dem neuen Virus erkranken konnten, gibt es keine Grundimmunität in der Bevölkerung. Dadurch kommt es zur schnellen Ansteckung, wenn die sozialen Kontakte nicht unterbunden werden. Etwa jeder Fünfte erkrankt so schwer an Covid-19, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

Wenn man viele Todesfälle in kürzester Zeit hat, kommt es ja zu Sekundäreffekten: Menschen, die eigentlich behandelt werden könnten, können nicht behandelt werden, weil die Krankenhäuser überfüllt werden. Die sterben dann mangels Behandlungsplätzen. Deshalb ist es richtig, sich gegen das Virus zur Wehr zu setzen. Professor Alexander Kekulé

Wodarg behauptet auch, das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 sei erst durch die Tests sichtbar geworden. Ohne diese Nachweise wäre es niemandem aufgefallen. Kekulé entgegnet, es stimme zwar, das es jede Menge bekannte Corona-Viren bei Tieren und Menschen gebe. Aber die seien grundsätzlich verschieden von dem jetzt neu aufgetretenen Erreger. Deshalb sei es auch nicht möglich, einen Impfstoff gegen alle Arten von Corona zu entwickeln.

Gewinnen Sie einen Impfstoff gegen ein Coronavirus, würde das gegen andere Coronaviren gar nicht wirken. Die verschiedenen Typen sind auch unterschiedlich aggressiv. Man kann sich das wie bei Hunden vorstellen. Es gibt tausende Hunde, das sind süße Schmusetierchen. Aber dann gibt es einen, der ist tollwütig und beißt alles, was er kriegen kann. Nur, weil sie mit den Schoßhündchen klarkommen, heißt das nicht, dass sie den tollwütigen Hund an die Leine bekommen.

Wodarg behauptet auch, der Test für das neue Coronavirus sei nicht ausreichend validiert - also möglicherweise gar nicht aussagekräftig, mit anderen Worten unwissenschaftlich. Darauf antwortet Prof. Christian Drosten in seinem Podcast beim NDR. Der Test basiert auf einem nahe verwandten SARS-Coronavirus, so Drosten, der ihn bereits im Januar 2020 an der Charité entwickelt hat. Ob er auch das neue Sars-CoV-2 zuverlässig nachweist und nicht versehentlich harmlose Erkältungs-Corona-Viren, wurde in einer aufwendigen Studie mit der Universität Hong Kong, der Universität Rotterdam, der nationalen Public Health Organisation in London und Patienten an der Berliner Charité getestet. Insgesamt sei der Test an mehreren hundert Proben durchgeführt worden und habe kein einziges Mal ein falsch positives Ergebnis angezeigt.

Ein weiterer Vorwurf von Kritikern lautet, der Virologe Christian Drosten verdiene am Test auf das neuartige Sars-Corona-Virus-2. Im Podcast beim Norddeutschen Rundfunk widerspricht der Chefarzt an der Berliner Charité entscheiden.

Die Tests wurden innerhalb eines weltweiten Netzwerks beteiligter Universitäten entwickelt. Die Forschung wurde aus öffentlichen Geldern bezahlt. Eine Stelle innerhalb des Forschungsprojekts wird von der Europäischen Union bezahlt. So werde ermöglicht, dass die Erbinformation des Virus, das RNA-Material, unter den beteiligten Laboren ausgetauscht werden könne, sagt Drosten. "Dieses Projekt wird an der Universität in Marseille koordiniert. Wer ein Paket bestellt, muss sich an den Kosten für den Transport beteiligen". An diesem Austausch sei seit kurzem auch die Bill-and-Melinda-Gates-Foundation beteiligt.

Die Labore, die die Tests durchführen, rechnen diese als medizinische Leistungen ab. Bei den meisten Patienten übernehmen das die Krankenversicherungen. Bei einigen privat Versicherten stünde Drostens Name auf der Rechnung. "Davon sehe ich keinen Cent, diese Beträge gehen alle an die Mitarbeiter der Testlabore", sagt Drosten.

(ens)

Korrektur 19.03.2020