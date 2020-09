Davon zeugen "bienenfreundliche Wildblumenmischungen" im Baumarkt genauso wie die Anleitungen zum Bau von so genannten Insektenhotels. Allein für Bauanleitungen insektengerechter Nistplätze spuckt die Suchmaschine Google 223.000 Ergebnisse aus. Aber nicht nur der Privatmensch im Schrebergarten, auch die Politik hat das Gefahrenpotential des massiven Insektenschwunds im Blick: Mit nationalen Strategiepapieren sollen die Weichen gestellt werden, das Insektensterben zu stoppen. Nur scheinen diese Papiere mit all ihren Strategien nicht richtig zu zünden. Im Herbst 2019 hatte zum Beispiel die TU München eine Studie veröffentlicht, die belegte, dass in Deutschland die Biomasse der Insekten seit 2008 in untersuchten Wäldern um 40 Prozent zurückgegangen ist.