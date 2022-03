Nach Wanderungen, die durch Wiesen oder Felder mit hohen Gräsern führen, nicht nur die Haut absuchen, auch die Kleidung von innen genau angucken. Manchmal krallen sich die Achtbeiner auch in Nähten fest und warten auf den richtigen Moment, sich in die Haut zu bohren. Besonders gern stechen die Zecken an Stellen am Körper, die wir selbst nur schwer kontrollieren können, wie unter den Haaren an der Kopfhaut, in den Kniekehlen, in den Achseln. Wann sich Wandersleute besonders akribisch absuchen sollten, zeigt die folgende Karte: