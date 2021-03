Das Zeckenjahr 2020 hat der Forschung verschiedenste Daten geliefert und dabei jede Menge neue Fragen aufgeworfen. 700 Menschen, die an der frühsommerlichen Meningoenzephalitis FSME erkrankt waren, meldet die Uni Hohenheim in Stuttgart für 2020: Das ist in Deutschland ein neuer Rekord, seit die Krankheit meldepflichtig ist. Besonders betroffen war demnach Baden-Württemberg. Dort wurden deutschlandweit sowohl 2018 als auch 2020 die meisten FSME-Fälle gemeldet - im vergangenen Jahr allein 331.

Wenn man über den deutschen Tellerrand hinausschaut, schält sich einerseits ein geographisches Muster heraus. So wurden in den südlichen Nachbarländern Deutschlands im Jahr 2020 Rekordzahlen gemeldet und neue Risikogebiete ausgewiesen. In den nördlichen Nachbarstaaten ging die FSME-Zahl zurück. Die Mittelgebirge scheinen dabei eine Art Grenzlinie zu sein – südlich dieser Linie stiegen die Zahlen drastisch an, nördlich blieben sie nahezu unverändert. Professor Dr. Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, verdeutlicht das: