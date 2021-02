Aus Schnee und Eis werden im Frühjahr Pfützen oder kleine Gewässer und das ist förderlich für einheimische Insekten. Bildrechte: Colourbox.de

Die Mücken werden wir durch die Kälte also nicht los. Zecken und Flöhe auch nicht. Und was ist mit den Borkenkäfern? Auch die kommen auf jeden Fall gut über den Winter, sagt der Fachmann. "Das ist gar keine Frage. Die sind das ja gewöhnt mit dem Frost." Beim Borkenkäfer komme es darauf an, wie warm und trocken der Frühling werde. Denn gegen die Insekten könnten nur ein nasses Frühjahr und ein verregneter Sommer helfen, so Ronald Bellstedt.