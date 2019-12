Die Uhr tickt und die Welt steht kurz vor einer irreversiblen Klimakatastrophe: An diesem Thema kam in den letzten zwölf Monaten niemand vorbei. Gut so – auch aus wissenschaftlicher Sicht. Denn Forschungsgruppen haben sich auch in diesem Jahr intensiv mit Treibern und Auswirkungen des Klimawandels auseinandergesetzt. Die jüngsten Erkenntnisse haben die internationalen Netzwerke "Future Earth" und "The Earth League" jetzt für jedermann lesbar zusammengefasst und auf der COP25-Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid präsentiert.