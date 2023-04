Die Zeiten der Zahnmännlein sind längst vorbei – inzwischen ist bei vielen Menschen angekommen, dass übermäßiger Zuckerkonsum durchaus mannigfaltigere Folgen haben kann als Löcher im Gebiss, auch wenn letztere tunlichst zu vermeiden sind. Zehn Prozent der täglichen Gesamtenergieaufnahme darf Zucker sein, nicht mehr, sagt die WHO. Wobei hier die Rede von zugesetztem Zucker ist, Würfelzucker zum Beispiel, aber auch solcher in verarbeiteten Lebensmitteln. Zuckervorkommen im natürlichen Verbund wie Laktose (Milchzucker) und Fruktose (Fruchtzucker) zählen nicht als zugesetzter oder "freier" Zucker – außer eben, sie wurden zugesetzt.

Nun ist Zucker seit geraumer Zeit ein großes Thema in der Ernährungswissenschaft, in der Medizin und im Alltag. Neue Erkenntnisse zum Zuckerkonsum gibt es zuhauf, da lässt sich schnell der Überblick verlieren. Gut, dass Forschende aus den USA und China jetzt eine Umbrella Review genannte Übersichtsstudie zum Thema durchgeführt haben. Umbrella Reviews werden in der Medizin eingesetzt, um eine Übersicht über Übersichtsstudien zu erhalten, also eine Bewertung von Meta-Studien. Mit anderen Worten: Eine strenge Prüfinstanz für Forschung zum Thema Zuckerkonsum, aus der auch klare Richtlinien für den täglichen Zuckerkonsum abgeleitet werden können.