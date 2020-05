Als sich die ersten Zellen vor 3,5 Milliarden Jahren teilten, wurde das Erbgut mit Sicherheit nicht ganz fehlerfrei kopiert. Bereits die erste Generation trug minimale Mutationen in sich - sprunghafte Veränderungen des Erbguts der ersten Generation. So ist es bis heute, auch bei uns Menschen, sagt Biochemiker Prof. Andreas Beyer:

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Fehler, den sich die Natur da leistet, sichert am Ende oft das Überleben und die Entstehung neuer Arten. Denn auch die äußeren Umstände, die Lebensbedingungen ändern sich. Und wer sich dank einer oder mehrerer Mutationen daran gut anpasst, hat die besseren Überlebenschancen. Je vielfältiger die Lebewesen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich möglichst viele von ihnen auch unter neuen Bedingungen wie zum Beispiel Kälte oder Wärme, Feuchtigkeit oder Trockenheit behaupten können. Einzige Voraussetzung: Die neuen Eigenschaften müssen sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort entfalten. Zufall Mutation trifft auf Zufall Umweltveränderung im Lebensraum. Für den Evolutionsbiologen Prof. Matthias Glaubrecht ist das faszinierend.

Alles ist einmalig und ständig in Veränderung. Das Leben von jedem Einzelnen von uns, von jedem Organismus und die Lebensumstände. Nie wieder wird etwas genau so sein, wie es einmal war.

In unserer Welt stehen sich zwei Systeme gegenüber, die jeweils unberechenbar sind: Die belebte und die unbelebte Natur. Das Leben musste den Elementen etwas entgegensetzen, das ihm auf Dauer hilft, auch unter sich verändernden Bedingungen zu bestehen. Seine geniale Antwort war die unglaublich stabile und trotzdem sich ständig verändernde DNA. Sie ist die Bedienungsanleitung für die Proteine, also Eiweiße. Sie setzen um, was in der DNA geschrieben steht, wie viele Arme und Beine wir haben, wie unsere Muskeln funktionieren und welche Eigenschaften wir haben. Dieser Werkzeugkasten der Eiweiße bietet unendliche Möglichkeiten.