Schlafforschung Fang das Licht, wenn du gut einschlafen willst

Schläft man im Winter tatsächlich später ein als im Sommer? Laut einer neuen Studie ja, im Schnitt sogar um 35 Minuten. Dafür wacht man im Winter am Morgen auch fast eine halbe Stunde später auf als an Sommertagen – die Schlafmenge unterscheidet sich in den Jahreszeiten also kaum.

Das Team, das hinter dieser Studie steht, glaubt, dass es dafür eine Erklärung gibt: Die Daten zeigten, dass die Probanden im Winter tagsüber weniger Licht bekamen. Auch andere Untersuchungen haben schon gezeigt, dass zu wenig Licht am Tag zu Einschlafproblemen am Abend führt. "Unser Körper hat eine natürliche zirkadiane Uhr, die uns sagt, wann wir nachts schlafen gehen müssen", sagt Horacio de la Iglesia, Biologie-Professor und Hauptautor der Studie. "Wenn wir uns tagsüber nicht ausreichend dem Licht aussetzen, wenn die Sonne scheint, geht unsere innere Uhr langsamer, und der Schlaf setzt nachts später ein."

Schlaflos in Seattle

Campus der University of Washington in Seattle. An solchen grauen Dezembertagen schliefen die Probanden der Studie deutlich später ein als im Sommer. Bildrechte: University of Washington Einschränkend muss man sagen, dass es sich bei den mehr als 500 Probanden ausschließlich um Studentinnen und Studenten der University of Washington in Seattle handelt. Aber sie hatten übers Jahr einen geregelten Tagesablauf auf dem Campus, waren also sehr nah dran am Biorhythmus von Berufstätigen.



Seattle wiederum ist von den Lichtverhältnissen übers Jahr hinweg durchaus mit Mitteleuropa vergleichbar. Die Stadt im Nordwesten der USA liegt etwa auf dem Breitengrad von Innsbruck. Insofern könnten solche Untersuchungen auch bei uns zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Die Daten der über drei Jahre hinweg gesammelten Messreihen zeigten, dass die Studenten unabhängig von der Jahreszeit jede Nacht ungefähr gleich viel Schlaf bekamen. An Vorlesungstagen im Winter gingen sie jedoch im Durchschnitt 35 Minuten später ins Bett und wachten 27 Minuten später auf als an Uni-Tagen im Sommer. Vor allem das frühere Einschlafen im Sommer überraschte die Forschungsgruppe.

Fang das Licht

Das Team konzentrierte sich auf das Licht als mögliche Erklärung für die Winterverzögerung. Licht hat jedoch zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Auswirkungen auf den zirkadianen Rhythmus. "Licht während des Tages - vor allem am Morgen - stellt die Uhr vor, so dass man am Abend früher müde wird, aber Lichteinwirkung am Abend oder in der frühen Nacht lässt die Uhr langsamer laufen, so dass man sich später müde fühlt", sagt Horacio de la Iglesia.

Letztlich sei die Zeit, zu der man einschläft, das Ergebnis des Wechselspiels zwischen den gegensätzlichen Effekten der Lichtexposition zu verschiedenen Tageszeiten. Wobei nach den erhobenen Daten die Aufnahme von Licht am Tag einen größeren Einfluss hat als die Lichtexposition am Abend.