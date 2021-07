Das Ergebnis der Studie: Die Kinder, die am Achtsamkeitstraining teilnahmen, schliefen durchschnittlich 74 Minuten mehr als vor dieser Maßnahme. Das sei eine erhebliche Veränderung, schätzt Ruth O´Hara, Schlafexpertin und Professorin für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften in Stanford die Ergebnisse ein. Davon entfielen ca. 30 Minuten auf den REM-Schlaf (Rapid-Eye-Movement-Schlaf), also die Schlafphase in der wir träumen, in der Erinnerungen gefestigt werden und in der wir uns besonders gut erholen. Der REM-Schlaf sei wichtig für die neuronale Entwicklung und die Ausbildung kognitiver und emotionaler Funktionen, so die Studienleiterin.