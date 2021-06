In der DDR führt der staatliche Gesundheitsdienst Blutspendeaktionen durch. Dafür ist ein Bezirksinstitut regional zuständig. Im Unterschied organisiert man in der DDR kaum öffentliche Blutspendetermine. In den Betrieben, zentralen Dienststellen der Post oder der Volkspolizei und bei der Nationalen Volksarmee (NVA) finden hingegen regelmäßig Blutspendeaktionen statt. Das Rote Kreuz organisiert diese dabei nicht selbstständig, sondern unterstützt den staatlichen Gesundheitsdienst.

Ebenso wie heute ist in der DDR ist die Blutspende meistens unentgeltlich. Allerdings erinnert sich Manfred Ramminger, der damals im VEB Papier-und Kartonfabriken Niederschlema, Werk Fährbrücke arbeitet, dass die Mittarbeiter dort für jede Spende neben dem Spenderfrühstück auch in den 80er-Jahren noch 40 Mark der DDR bekommen haben.

Der Frühstücksbeutel habe manchmal Südfrüchte enthalten, die in der DDR ja bekanntlich rar waren. Der Inhalt der Beutel, der einen Wert von etwa 20 Ostmarkt hatte, habe aber geschwankt, erinnert sich der Diplomingenieur für Papiertechnik. Manchmal sei ein Päckchen Kaffee dabei gewesen und fast immer Schokolade. Auch das Versprechen einer umfangreichen Blutuntersuchung sei ein wesentlicher Motivationsschub für die Blutspende gewesen. Als Anerkennung für das Spenden in der DDR gibt es außerdem Abzeichen des DRK, oft als Anstecknadeln, die jeder bekam, der fünf, zehn oder fünfzehn Mal Blut gespendet hatte.

Offenbar hat die DDR aber auch versucht, mit gespendetem Blut Devisen zu erwirtschaften. Das berichtet das ARD-Politikmagazin Report Mainz 2014 unter Berufung auf eine damals noch unveröffentlichte Studie der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Demnach sind in der DDR Mitte der 1980er-Jahre Gefangene der Haftanstalt Waldheim zur Blutspende gezwungen worden. So werden dringend benötigte Devisen erwirtschaftet, denn die DDR verkauft das Häftlingsblut gewinnbringend in den Westen. Das berichtet 2014 auch das Ärzteblatt. Der Plan für den Bluthandel entstand demnach Anfang der 1980er-Jahre. Das Blut wird vom Zentralen Exportbüro des DDR-Ministeriums für Gesundheitswesen verkauft. Über einen Schweizer Zwischenhändler gelangt es zum Roten Kreuz nach Bayern.1988 nimmt die DDR dem Bericht des Ärzteblatt zufolge über den Verkauf von 35.000 Litern Blutplasma an die Diag Human AG knapp 3,4 Millionen DM ein.