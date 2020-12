"Wie selten in einem Haus war unter dem Dach des Palasts der Republik die Realität der DDR mit all ihren Widersprüchen vereinigt: der Alltag der kleinen Leute mit ihren Freuden und Kümmernissen sowie die Macht der Partei", notierte 1994 der Dramatiker Rainer Kerndl. Für den Lyriker Durs Grünbein, der in den 1980er-Jahren täglich auf dem Weg zur Universität am Palast vorbeiradelte, war er hingegen "Inbegriff einer muffigen DDR-Kulturgemütlichkeit, eine perfide Mischung aus spießiger Unterhaltung, Politbüro und Wir-sind-jetzt-auch-wer-Gefühl". Der Leiter des Architektenkollektivs für den Palast, Heinz Graffunder, sagte kurz vor seinem Tod 1994: "Er war sicher ein öffentliches Haus. Aber mir bleibt nur die Erinnerung an einen grauen, düsteren Bau. Er hatte wenig Einladendes, daran lässt sich nicht rütteln."