2003 unterzeichneten die Staaten Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Litauen, Estland und Lettland die Protokolle zum Beitritt in die NATO. Der Schritt war die größte Erweiterung in der Geschichte der NATO. Die Beitrittsgespräche hatten bereits ein Jahr zuvor in Prag begonnen. Der Beitritt dieser Länder dehnte das militärische Einflussgebiet der NATO nach Osteuropa aus, das wurde vor allem von Russland kritisiert. Noch 1990 hatte die USA der damaligen Sowjetunion zugesichert, das Einflussgebiet der NATO in Osteuropa nicht erweitern zu wollen.

Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten vor dem Hauptquartier in Brüssel 2017 Bildrechte: dpa