Der in Leningrad – heute St. Petersburg – geborene Arbeitersohn inszeniert sich gern als Familienmensch und gilt als begnadeter Rhetoriker. In der ehemaligen Sowjetunion war er zunächst für Auslandsspionage beim In- und Auslandsgeheimdienst KGB tätig, bevor ihn sein Weg in die DDR führte. Viereinhalb Jahre, von August 1985 bis kurz nach der Wende, verbrachte der heutige russische Präsident Wladimir Putin in Dresden.

Im Dienste des KGB.