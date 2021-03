Rosa Luxemburg kommt im Südosten Polens (das damals größtenteils zum russischen Imperium gehört) zur Welt. Das genaue Datum ist nicht ganz klar. Auf der Geburtsurkunde steht der 25. Dezember 1870, sie selbst gibt später aber 1871 an und feiert am 5. März Geburtstag. Rosa – eigentlich Rozalia – hat vier ältere Geschwister. Ihr Vater betreibt einen Holzhandel und investiert vor allem in die Bildung seiner Kinder. Rosa lernt mehrere Sprachen. Lesen und Schreiben bringt sie sich mit fünf Jahren selbst bei – als sie wegen Gehbeschwerden fast ein Jahr lang das Bett hüten muss. Nach einem Umzug der Familie wächst sie in Warschau auf und geht dort aufs Gymnasium. Noch als Schülerin schließt sie sich einer marxistischen Untergrundgruppe an – nach ihrem Abitur, das sie als Klassenbeste abschließt, muss sie deswegen in die Schweiz fliehen.

Studium in der Schweiz

Ab 1890 studiert Rosa Luxemburg in Zürich. Sie schreibt sich in Philosophie, Mathematik, Botanik und Zoologie ein, später studiert sie unter anderem auch Volkswirtschaftslehre und Völkerrecht. Die junge Rosa ist eine überzeugte Verfechterin der Schriften von Karl Marx. In ihrer neuen Heimat findet sie schnell Anschluss. Denn hier leben viele linke Intellektuelle, die genau wie sie fliehen mussten. Darunter ist auch Leo Jogiches aus dem litauischen Wilnius, ein sozialistischer Politiker und späterer Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er wird Rosa Luxemburgs langjähriger Lebensgefährte.

Gemeinsam machen sie sich für eine internationale Bewegung stark – gegen Kapitalismus und Monarchie. Rosa Luxemburg schreibt für die polnische Exilzeitung "Sache der Arbeiter" und gründet schließlich eine eigene Partei – die "Sozialdemokratie des Königreichs Polen". 1897 beendet sie ihre Dissertation über die industrielle Entwicklung Polens.

Umzug ins Deutsche Kaiserreich

Rosa Luxemburg auf der Rednertribüne bei einem Treffen der Sozialisten in Stuttgart – sie war eine charismatische Rednerin, die Massen begeistern konnte. 1898 zieht Rosa Luxemburg dann nach Deutschland – durch eine Scheinehe kann sie als Deutsche nach Berlin übersiedeln. Dort tritt sie in die SPD ein und wird schnell zur Wortführerin des linken Flügels in der Partei. Denn die SPD-Genossen sind ihr nicht konsequent genug, was die soziale Revolution angeht. Sie wollen sich lieber mit der Monarchie arrangieren, ihre parlamentarischen Rechte langsam erweitern und so Sozialreformen durchsetzen. Luxemburg hingegen fordert trotz aller Widerstände immer wieder die Machtübernahme durch das Proletariat. Das äußert die unbequeme Rosa auch öffentlich und warnt zudem vor dem drohenden Krieg.

Imperialismus: für Rosa Luxemburg die Wurzel allen Übels

Rosa Luxemburg kämpft für ihre Überzeugungen in einer Zeit, in der man nicht ungestraft alles sagen darf. 1904 muss sie wegen Majestätsbeleidigung für drei Monate ins Gefängnis. 1906 wird sie wegen "Aufreizung zum Klassenhass" noch mal zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.

Ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs erscheint Luxemburgs Hauptwerk. Es heißt: "Die Akkumulation des Kapitals". Rosa Luxemburg folgt darin Karl Marx. Und beschreibt den Imperialismus – also das grenzenlose Machtstreben der Großmächte – als die Wurzel allen Übels. Durch den Konkurrenzkampf der kapitalistischen Nationen untereinander sieht sie den Weltfrieden gefährdet.

Erster Weltkrieg im Gefängnis

Das ist in dieser Zeit ziemlich provokant – und auch in ihrer eigenen Partei eckt Rosa Luxemburg mit dieser Haltung an. Die SPD will im Reichstag den Kriegskrediten für die Mobilmachung zustimmen. Daran kann auch Rosa Luxemburg nichts ändern. Sie ruft 1913 öffentlich zur Kriegsdienstverweigerung auf. Dieser Aufruf bringt ihr wegen "Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und gegen Anordnungen der Obrigkeit" wieder ein Jahr Haft ein, die sie 1915 im Frauengefängnis in Berlin antritt.

Nach der Haft gründet Rosa Luxemburg zusammen mit Karl Liebknecht und Clara Zetkin die "Spartakusgruppe" – quasi eine innerparteiliche Opposition innerhalb der SPD. Die Spartakusgruppe tritt nach der Spaltung der SPD 1917 der sogenannten "Unabhängigen SPD" (USPD) bei und kämpft weiter gegen das sinnlose Sterben und den zügellosen Kapitalismus.