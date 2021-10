Am 20. Oktober 2020 beendete die Polizei eine Hausbesetzung in der Schanzenstraße in Dresden. Rund 40 Personen, die den Zugang zum Haus blockierten, mussten von den Einsatzkräften weggetragen werden. Nach Angaben der Polizei lief die Räumung friedlich ab. Die zweitägige Hausbesetzung war als Protest gegen steigende Mieten gedacht. Durch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und den Einwohnerzuwachs sind die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. Um dem entgegen zu wirken will Sachsen eine Mietpreisbremse einführen. Diese soll ab ab Januar 2022 in Kraft treten.