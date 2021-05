1989 konnten unabhängige Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter beweisen, dass die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der DDR manipuliert wurden. Dafür nahmen die Freiwilligen an der Stimmauszählung teil. Obwohl einigen der Zutritt zu den Wahllokalen rechtswidrig verweigert wurde, konnte die Auszählung in bis zu 1.000 Wahllokalen in der gesamten Republik kontrolliert und protokolliert werden. Die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler ermittelten, dass sieben Prozent aller Wählerinnen und Wähler gegen die SED stimmten. Als der Wahlleiter Egon Krenz das offizielle Ergebnis, 98,85 Prozent Ja-Stimmen für die SED, verkündete, war damit bewiesen: Die Wahlen wurden gefälscht. Die Bevölkerung reagierte mit Unmut auf den Betrug. Die Opposition organisierte am Wahltag sowie in den kommenden Monaten Proteste.