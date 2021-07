Doch viele Fragen zur Flucht sind weiterhin offen: Warum schafft es die Familie am helllichten Tag an der streng gesicherten Grenze überhaupt so weit und warum steht ein Boot des Bundesgrenzschutzes punktgenau bereit? Der Vater der Familie, früher Inoffizieller Mitarbeiter der Staatsicherheit, will sich heute nicht dazu äußern.

Mit dieser Segeljacht gelingt einer vierköpfigen Familie am 15.07.1975 über die Ostsee die Flucht aus der DDR. Die Jacht wird von einem Boot des Bundesgrenzschutzes vor Gedser (Dänemark) in Schlepp genommen und nach Neustadt gebracht. Bildrechte: dpa