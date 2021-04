Ab Mitte 1948 bekam die SED-Führung aus Moskau die Anweisung Säuberungen in ihrer Partei vornehmen. Walter Ulbricht leitete die Kampagne und war als ideologischer "Erneuerer" für die Wandlung der Partei zuständig. Die "Partei neuen Typus" sollte frei von Anhängern der Sozialdemokratie und des Titoismus sein und an das stalinistische Parteimodell der KPdSU angelehnt sein. Andersdenkende wurden aus der Partei ausgeschlossen und zum Teil strafrechtlich verfolgt. Auch Wolfgang Leonhard, ehemaliges Mitglied der "Gruppe Ulbricht", wurde Opfer dieser Säuberungen und flüchtete als SED-Dissident in die BRD.



In der Folgezeit wurde die Partei nach sowjetischen Vorbild umstrukturiert und Ulbricht ab 1950 Generalsekretär des ZK (1953 umbenannt in Erster Sekretär des ZK der SED). Dieses Amt war das höchste in der DDR, somit konnte Ulbricht über nahezu jeden Bereich des gesellschaftlichen Lebens in der DDR bestimmen. So verkündete er den Kurs zum "Aufbau des Sozialismus" und erließ eine Reihe von Maßnahmen, die jedoch zum Absinken des Lebensstandards und einer Versorgungskrise führten. Die wachsende Unzufriedenheit der DDR-Bürger gipfelte im Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953, der von Sowjetarmee und der Volkspolizei brutal niedergeschlagen wurde.