Das Altpapier am 25. August 2020 Landolf Ladig im Sommerinterview?

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt , Höcke nicht mehr in Talkshows einzuladen. Und so würde es auch der MDR-Landeskorrespondent Max Zeising handhaben wollen. Er schreibt bei Twitter :

Natürlich gibt es verschiedene Argumente, die dafür sprechen würden, Höcke einzuladen. Zum Beispiel die Überzeugung, dass die Menschen schon selbst in der Lage sein werden, einen Demokraten von einem Faschisten zu unterscheiden . Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass es dem Faschisten immer auch darum geht, die Demokratie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, also die Menschen dazu zu bewegen, auf demokratische Weise für die Einschränkung oder gar Abschaffung dieser Regierungsform zu stimmen.

Anne Hähnig und Martin Machowecz schrieben in der vergangenen Woche in der Zeit :

"Der MDR setzte als eine der ersten ARD-Anstalten besonders stark auf Bürger- und Zuschauerbeteiligung , auch Wutbürger lädt man in Sendungen ein. Zugleich haben AfD-kritische MDR-Dokus viele Preise gewonnen. Er mache dabei die Erfahrung, dass auch AfD-Wähler für Argumente zugänglich seien, sagt Peuker (MDR-Chefredakteur Torsten Peuker, Anm. Altpapier). Wenn ein Kalbitz sage, dass man auf den Gräbern der 68er tanzen werde – dann fragten sich auch AfD-Sympathisanten: Was ist denn da los ?"

Für ein Interview mit Höcke könnte auch sprechen, dass man so den Kritikern den Wind aus den Segeln nimmt, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorwerfen, bestimmte Positionen zu unterdrücken (Kennwort: Ich bin kein Fan von Höcke, aber…). Sammelbegbriff: "Haltungsjournaille". Wer diese Argumente in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten möchte, werfe am besten einen Blick in die Kommentare unter dem Tweet von Max Zeising.