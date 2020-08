Das Altpapier am 20. August 2020 Tucholsky ist müde

+++ Der US-Hörfunkverbund NPR werde 2020 mit sogenannten underwiting Spots mehr Geld in Podcasts generieren als mit seinem klassischen Radio-Prgramm, berichtet Sarah Scire bei NiemanLab Das liege nicht nur an der Corona-Pandemie: "Bringing a younger, more diverse audience into the NPR fold means reaching listeners on the platforms they’re already on — whether that’s putting podcasts on Spotify, music on YouTube, or newsy explainers on TikTok. The increased emphasis on digital platforms started long before Covid-19 and has been coming from both directions, Charney said. At the top, executives are putting two and two together from the demographic reports and, bubbling up from the bottom, junior producers and interns want to produce content that their digital-native friends will actually see."