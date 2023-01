+++ Eine britische Bizarrerie greift Nick Cohen auf, der früher für den „Observer“ gearbeitet hat und jetzt seine Texte bei Substack veröffentlicht. Er geht darauf ein, dass der britische Premierminister Rishi Sunak einen “free speech tsar” installieren wolle. Cohen: „You can begin to grasp the complexity of the issue by considering our asinine government’s willingness to bestow the title of ‚tsar‘ on public officials. In the past when ministers appointed ‚drugs tsars' and ‚homelessness tsars‘ their grandiosity was merely ridiculous. Now they are giving us a ‚free speech tsar‘ it is insulting.“ Dass Zaren eher keine Freunde der „free speech“ waren, wäre nur eine Absurdität, die sich im Zusammenhang mit dieser Titulierung zu erwähnen aufdrängt.