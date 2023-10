Letzterer verbreitete im Podcast "Lanz & Precht" mit Co-Host Markus Lanz ein antisemitisches Klischee und war in den kommenden Tagen Dauerthema auf "X" und in den journalistischen Medien.

Selbstverständlich ist es berechtigt und sogar dringend notwendig über antisemitische Vorurteile von einem Host eines der meistgehörten gesellschaftspolitischen Podcasts zu berichten. Und ja, im Zuge dessen muss man wohl oder übel auch über Precht berichten. So häufig, wie ich den Namen in den letzten Tagen gelesen habe, so gerne möchte ich ihn jetzt eigentlich nicht mehr erwähnen. Doch das ist das Dilemma der Medienkritik.

Das liegt an dem, was die Kommunikationsforschung unter Publikumsorientierung versteht: Medien vermenschlichen ihre Inhalte, weil es das Publikum (angeblich) so will. Personalisierung hat durchaus ihre Vorteile: Durch sie können Themen anschaulicher und weniger komplex vermittelt werden und bekommen mehr Aufmerksamkeit bei den Rezipienten als unpersönliche Sachverhalte. Obwohl ein trockener Faktencheck im Precht-Fall inhaltlich angemessener gewesen wäre, haben sich viele Medien dagegen entschieden – das Publikum möchte ja schließlich unterhalten werden.