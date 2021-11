1959 strahlte der Deutsche Fernsehfunk (DFF) die erste Folge der beliebten DDR-Kinderserie "Clown Ferdinand" aus. In der Sendung reist ein tollpatschiger Clown mit seinem Papagei Robert in einem selbst gebauten Wohnwagen durchs Land und hilft allen, die in Schwierigkeiten stecken. Dabei verursacht er nicht selten ein heilloses Chaos. Die Serie "Clown Ferdinand" war eine Co-Produktion des DFF mit dem tschechischen Fernsehen. Hauptdarsteller war Jiří Vršťala, der die Kunstfigur 1955 selbst erschaffen hatte.