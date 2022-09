Am 3. September 1939 endet die Appeasement-Politik der Westmächte: Zunächst erklärt Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg, Frankreich folgt wenige Stunden später. Nazi-Deutschland hatte sich geweigert, das Ultimatum der Briten zu erfüllen und seine Truppen aus Polen abzuziehen, nachdem die Wehrmacht am 1. September in Polen einmarschiert war. Italien, Spanien und die USA erklären sich zunächst noch als neutral.

Mit der Kriegserklärung der westeuropäischen Staaten wird aus dem Zweiten Weltkrieg ein umfassender Konflikt, den das Deutsche Reich und Großbritannien zunächst auf dem Seeweg ausfechten. Wichtige Versorgungsrouten ins Vereinigte Königreich sollen so unterbrochen werden. Im Mai 1940 beginnt der Westfeldzug der Nazis auf Frankreich. Dieser endet mit einer Niederlage für die Franzosen, in der Folge wird das Land geteilt und besetzt. Die Wehrmacht auf dem Vormarsch an der Ostfront im Juni 1941 Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Mit dem letzten Deportationszug aus dem Durchgangslager Westerbork wird die deutsch-niederländische Jüdin Anne Frank in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Mit ihr werden sieben weiteren Personen verschleppt, die sich seit 1942 mit Anne in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt hatten, darunter ihre Eltern und ihre Schwester.

Anne ist knapp drei Monate zuvor 15 Jahre alt geworden und überlebt deshalb die Selektion an der Rampe zum KZ Auschwitz. Kinder bis 14 Jahren schicken die KZ-Aufseher auf direktem Wege in die Gaskammern. Am 28. Oktober deportieren die Nazis Anne und ihre Schwester Margot ins KZ Bergen-Belsen. Dort sterben die beiden Mädchen wahrscheinlich im Februar 1945. Beide werden in anonymen Massengräbern bestattet, daher sind die genauen Todesdaten nicht überliefert. Bis heute ist nicht hinreichend geklärt, wer die versteckten Menschen im Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht verraten hat.

Während ihrer Zeit im Versteck schreibt Anne Tagebuch, welches später zu einem der wichtigsten Dokumente über die Zeit des Holocausts wird. Ihr Vater Otto Frank überlebt als einziger der Familie und bringt das Tagebuch seiner Tochter an die Öffentlichkeit. Anne Frank stirbt mit 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Später macht ihr Tagebuch sie weltberühmt. Bildrechte: imago images / United Archives International

In Genf verabschieden die Mitgliedsstaaten der UN-Konferenz für Abrüstung 1992 eine Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. Sie verpflichten sich dazu, chemische Waffen weder zu entwickeln, noch herzustellen, zu besitzen oder an andere Staaten weiterzugeben.

Seit dem Ersten Weltkrieg sind Chemiewaffen in militärischen Konflikten regelmäßig zum Einsatz gekommen, mit verheerenden Folgen für Soldaten und Zivilisten. Giftgase rufen schwere Verletzungen hervor und führen zu Hautschäden, Blindheit und Atemwegserkrankungen.