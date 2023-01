Am 28. Januar 1992 wird das Nachtarbeitsverbot für Frauen aufgehoben. Das 1892 eingeführte Verbot galt weniger der Sorge um die Gesundheit der Frauen. Vielmehr befürchteten Männer wie der preußische Regierungsrat Theodor Lohmann sittlichen Verfall, wenn junge Frauen nachts allein neben Männern in den Fabrikhallen arbeiteten. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gesetz schon einmal aufgehoben – zu groß war der Bedarf an Arbeiterinnen in der Kriegswirtschaft – danach in der Bundesrepublik aber wieder eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht urteilt 1992: Das Gesetz ist doppelt verfassungswidrig – es benachteiligt nicht nur Frauen gegenüber Männern, sondern auch Arbeiterinnen gegenüber Angestellten und Beamtinnen. Gleichzeitig mahnt das Gericht, einen besseren Schutz für alle Nachtarbeitenden an.