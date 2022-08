Am 8. August 1961 registriert das Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde innerhalb von 24 Stunden 1.741 Flüchtlinge. In den Folgetagen steigt die Zahl der Neuankömmlinge sogar noch weiter an. Seit der Eröffnung 1953 haben nicht mehr so viele Menschen in so kurzer Zeit Obdach in der Notunterkunft gesucht. Zwischen 1953 und 1961 stellen circa 2,1 Millionen DDR-Bürger einen Antrag auf Aufnahme in den Westen. Der Mauerbau lässt den Flüchtlingsstrom jedoch versiegen. Erst Ende der 1980er, als die DDR-Führung zunehmend die Ausreiseanträge ihrer Bürger bewilligt, kommen auch wieder mehr Flüchtlinge in Marienfelde an.