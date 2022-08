Von 1963 bis 1989 kauft die Bundesrepublik insgesamt 33.755 politische Häftlinge aus DDR-Gefängnissen frei – jährlich zwischen 500 und 1.500 Menschen. Die DDR erhält im Gegenzug Warenlieferungen und Devisen im Wert von mehr als 3,5 Milliarden D-Mark. Die Haftanstalt auf dem Kaßberg in Karl-Marx-Stadt wird dabei zur "Drehscheibe" des Geschäfts: Etwa 90 Prozent der freigekauften Häftlinge verlassen von hier aus die DDR. Fast jeder dritte politische DDR-Häftling wird freigekauft. Das Tauschgeschäft ist aber kontrovers und in beiden Staaten strengste Geheimsache. Die ehemalige Stasi-Haftanstalt auf dem Chemnitzer Kaßberg: Bis 1989 ist sie "Drehscheibe" für die freigekauften Häftlinge aus der DDR. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Vor zehn Jahren berichtet MDR Aktuell von dem Vorhaben der deutsch-kanadischen Firma Central European Petroleum (CEP), auf der Ostsee-Insel Usedom nach Öl zu bohren. CEP investiert zehn Millionen Euro und beginnt im August 2011 mit Probebohrungen. Die zu dieser Zeit hohen Ölpreise lassen die Ölbohrungen attraktiv erscheinen, CEP vermutet ca. 1,3 Millionen Tonnen Öl auf der Insel. Gleichzeitig bringt sein Vorhaben das Unternehmen in Konflikt mit Anwohnern, Naturschützern und der Tourismusbranche. 2016 stellt CEP sein Vorhaben ein, die Bohrungen haben sich als unwirtschaftlich herausgestellt. Bereits in den 1960ern war an derselben Stelle Öl entdeckt und von 1966 bis 1986 in der nahegelegenen Gemeinde Lütow Erdöl gefördert worden. Tiefenförderpumpe zur Ölgewinnung unweit der Gemeinde Lütow auf Usedom Bildrechte: imago/BildFunkMV

Zum ersten Mal gedenken 2020 Vertreterinnen und Vertreter von Sinti und Roma, Juden und Christen gemeinsam der Sinti und Roma, die am 2. August 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau ums Leben kamen. An diesem Tag war das sogenannte "Zigeunerlager" des KZ "liquidiert" worden.

Bereits im Mai 1944 versuchen SS-Männer, das "Zigeunerlager" aufzulösen. Die Häftlinge können sich diesem Vorhaben jedoch zunächst widersetzen. Daraufhin schickt die SS noch arbeitsfähige Sinti und Roma in andere KZ, die verbleibenden werden am 2. August vergast. 3.000 Sinti und Roma werden an diesem Tag getötet.