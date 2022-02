Am 3. Februar 1952 wird der Grundstein für den ersten Wohnblock in der "Stalinallee" in Berlin gelegt. Die Straße soll zu einem Prachtboulevard nach sowjetischem Vorbild ausgebaut werden. Anlässlich des 70. Geburtstags von Josef Stalin widmet das SED-Politbüro dem "sowjetischen Führer" eine Straße. So wird die Frankfurter Allee in Berlin in "Stalinallee" umbenannt.

Als Stalin 1953 stirbt, ebbt der Personenkult um ihm langsam ab. Sein Nachfolger Nikita Chruschtschow treibt die Entstalinisierung in den nächsten Jahren weiter voran. 1961 lässt die DDR-Führung schließlich sämtliche Straßenschilder über Nacht austauschen. Der westliche Teil der ehemaligen "Stalinallee" heißt nun "Karl-Marx-Allee", der östliche "Frankfurter Allee".

Die "Stalinallee" soll in der DDR zu einem Prachtboulevard nach sowjetischem Vorbild ausgebaut werden. Bildrechte: IMAGO / frontalvision.com