Am 2. Mai 1891 wird die Dichterin und Schriftstellerin Lene Voigt in Leipzig geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren beginnt sie zu dichten. Nach der Schule lässt sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden, beginnt jedoch bald auf eigenen Wunsch damit, im Buchhandel zu arbeiten. Ab 1923 kann sie sich ihren Lebensunterhalt als freie Schriftstellerin verdienen. Besonders bekannt wird sie mit ihren Gedichten und anderen Texten in sächsischer Mundart. Während der NS-Diktatur werden ihre Gedichte aufgrund Voigts linker politischer Einstellung jedoch verboten. Sie stirbt 1962 in verarmten Verhältnissen in Leipzig. Erst zwanzig Jahre später erscheint in der DDR erstmals ein Buch von Lene Voigt.