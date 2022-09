Im Mai 1942 begann die Deportation der Thüringer Juden. Am 19. September 1942 wurden 364 Juden von Weimar aus nach Theresienstadt deportiert. Bei einer Gedenkaktion am 19. September 2022 wird nun an alle verfolgten und vernichteten Juden aus Thüringen und dem damals zu Preußen gehörenden Erfurt erinnert. Bei der Gedenkaktion am 9. Mai 2022 wurden 474 Namen von Deportierten auf den Erfurter Willy-Brandt-Platz geschrieben. Bildrechte: dpa

Unter dem Titel "Schreiben gegen das Vergessen" werden ihre Namen mit Kreide auf den Weimarer Stéphane-Hessel-Platz niedergeschrieben. Die gesamte Schreibaktion wird online live übertragen. Seit Anfang September wird außerdem in einem digitalen Gedenkbuch an die jüdischen Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung in Thüringen erinnert.

Der Stadt Weimar kommt bei der Aktion eine besondere Bedeutung zu, da hier ab 1937 das Konzentrationslager Buchenwald errichtet wurde. Eine 1943 eigens für das Lager gebaute Bahnstrecke beschleunigte die Deportation der Verfolgten.

Die Deportationen von Juden, Sinti und Roma und anderen verfolgten Gruppen erfolgten fast ausschließlich per Eisenbahn in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Ohne die Logistik und Ressourcen der Reichsbahn wäre der Holocaust nicht möglich gewesen. Selektion ungarischer Juden an der Rampe in Auschwitz 1944. Bildrechte: IMAGO/UIG

Insgesamt wurden rund drei Millionen Menschen mit Sonderzügen der Deutschen Reichsbahn in Vernichtungslager, Konzentrationslager und Ghettos deportiert. Anfangs in Personen- oder Güterwagen, später aber auch in Viehwaggons. Viele der Deportierten erstickten während der tagelangen Fahrten in den Waggons, verdursteten oder starben an Erschöpfung. Der Holocaustüberlebende und später erfolgreiche Schriftsteller Elie Wiesel schrieb später über seine Deportation nach Auschwitz im Jahr 1944:

Das Leben in den Viehwaggons war der Tod meiner Jugend. Wie schnell ich erwachsen wurde. Elie Wiesel