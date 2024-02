Bildrechte: IMAGO / UIG Es ist eine Hölle aus Explosionen und Feuer, die am 15. Februar 1944 über die altehrwürdige Benediktinerabtei Montecassino 120 Kilometer südöstlich von Rom hereinbricht. 567 Tonnen Spreng- und Brandbomben aus den Schächten von 249 US-Bombern verwandeln eine der bedeutendsten Klosteranlagen der Christenheit in einen Trümmerberg. Mindestens 250 Mönche und schutzsuchende Zivilisten sterben. Es ist die vierte Zerstörung des Klosters seit seiner Gründung durch den Heiligen Benedikt von Nursia im Jahr 529. Doch weder der Furor der Langobarden 577 und Sarazenen 883 noch das verheerende Erdbeben von 1349 kommen der Vorstellung von der Hölle als Ort der Vernichtung so nahe wie das Bombardement des Jahres 1944.

Stoß in den "weichen Unterleib" Europas

Bildrechte: IMAGO/piemags Die Zerstörung der Abtei Montecassino ist das bekannteste Beispiel für die Verluste an Denkmälern, die der "Krieg im Museum" – so die Bezeichnung deutscher Offiziere für den an Kulturgütern reichen italienischen Kriegsschauplatz – mit sich bringt. Dass Italien zu einem Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges wird, "verdankt" es maßgeblich Großbritanniens Premierminister Winston Churchill. Während die US-Amerikaner nach dem angestrebten Sieg über die deutsch-italienische Heeresgruppe Afrika 1943 schnellstmöglich eine zweite Front in Westeuropa eröffnen wollen, plädiert Churchill dafür, zunächst den "weichen Unterleib" des deutschen Machtbereichs in Südeuropa anzugreifen.

Verlust Siziliens und "Verrat" Italiens

Am 10. Juli 1943 landen 181.000 Briten, Kanadier und US-Amerikaner auf Sizilien. Dem aus Naumburg an der Saale stammenden kommandierenden General Hans-Valentin Hube gelingt es in hinhaltenden Rückzugskämpfen, bis zum 17. August 130.000 deutsche und italienische Soldaten über die Straße von Messina auf das italienische Festland zu retten.

Bildrechte: imago/United Archives International In Rom hat mittlerweile Marschall Pietro Badoglio den gestürzten Diktator Benito Mussolini abgelöst und geheime Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten aufgenommen. Die Deutschen rechnen mit einem "Verrat" und verlegen immer mehr Truppen nach Italien. Als schließlich am 8. September der Waffenstillstand zwischen Italien und den Westalliierten bekannt wird, entwaffnen Wehrmacht, SS und deutsche Polizei innerhalb weniger Tage eine Million italienischer Soldaten. Weitere zwei Millionen tauchen unter.

Landung im Golf von Salerno

Zeitgleich setzen auch die Alliierten auf das italienische Festland über. Am 9. September landen 100.000 US-Amerikaner und Briten im Golf von Salerno südlich von Neapel. Am selben Tag geht ein britisches Kontingent im apulischen Tarent an Land. Sechs Tage zuvor waren britische Soldaten bereits in Reggio di Calabria gelandet. Anders als von den Alliierten erwartet, lähmt der Kriegsaustritt der Italiener die Abwehrbereitschaft der deutschen Truppen keineswegs. In Kalabrien und Apulien zwingen ihre Nachhuten dem vorrückenden Gegner verlustreiche Rückzugskämpfe auf.

Bildrechte: imago/United Archives Bei Salerno gelingt es der deutschen 10. Armee am 13. September sogar fast, den alliierten Brückenkopf aufzuspalten und die Briten und US-Amerikaner ins Meer zurückzutreiben. Die schwere Schiffsartillerie der Alliierten und ihre Luftüberlegenheit verhindern das. Der anschließende Versuch der Deutschen, südlich von Neapel eine neue Verteidigungslinie aufzubauen und die wichtige Hafenstadt zu halten, scheitert an einem Volksaufstand. Am 1. Oktober ziehen die US-Amerikaner in Neapel ein.

Hitler will Italien weit im Süden verteidigen

Zwei Tage später bringt eine amphibische Operation der Briten den Adria-Flügel der neuen deutschen Verteidigungslinie nördlich von Neapel zum Einsturz. Das Ereignis bestätigt jene Generalstabsoffiziere im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und an der Front, die für eine Räumung Süd- und Mittelitaliens und eine Rücknahme der deutschen Truppen auf eine Verteidigungsstellung in Norditalien plädieren. Sie erkennen, dass die italienische Halbinsel mit ihren langen Küsten den Alliierten permanente Möglichkeiten bietet, die deutschen Abwehrlinien durch Amphibienunternehmen im Rückraum auszuhebeln.

Bildrechte: IMAGO / Photo12 Adolf Hitler entscheidet jedoch am 4. Oktober, Italien möglichst weit im Süden zu verteidigen. Unter anderem will der deutsche Diktator auf dem italienischen Kriegsschauplatz möglichst viele alliierte Truppen binden und von einer Invasion in Frankreich abhalten. Der Oberbefehlshaber Süd (später Südwest), Generalfeldmarschall Albert Kesselring, lässt an der engsten Stelle des italienischen Stiefels eine starke Verteidigungsstellung ausbauen. Die 150 Kilometer lange "Gustav"-Linie lehnt sich im Norden an den in die Adria fließenden Fluss Sangro und im Süden an den ins Tyrrhenische Meer mündenden Garigliano mit seinen Zuflüssen Gari und Rapido an. Dazwischen bildet der Abruzzische Appenin mit dem knapp 2.800 Meter hohen Majella-Massiv um den Monte Amaro ein schwer zu überwindendes Hindernis.

Cassino ist der Schlüssel für Rom

Bildrechte: IMAGO / Gemini Collection Der direkte Weg nach Rom führt südlich der Abruzzen durch das brettebene Tal des Flusses Liri. Hier verlaufen die Straßen- und Bahnverbindungen zwischen Rom und Neapel. Nördlich des Eingangs ins Liri-Tal thront die Benediktinerabtei Montecassino auf dem 519 Meter hohen Bergkegel des Monte Cassino, einem Ausläufer des knapp 1.700 Meter hohen Monte Cairo. In der Ebene zu Füßen des Monte Cassino liegt die Stadt Cassino. Im Süden wird der Zugang zum Liri-Tal durch den zum Anti-Apennin gehörenden 940 Meter hohen Monte Maio beherrscht. Für den Militärhistoriker Magnus Pahl ist der Raum um Monte Cassino ein klassisches Schlüsselgelände: "Cassino war der Schlüssel, mit dem das Tor nach Rom aufzusperren war."

Vormarsch im "Schneckentempo"

Bildrechte: IMAGO / KHARBINE-TAPABOR Nach ihren vorangegangenen Erfolgen sind die Alliierten Anfang Oktober 1943 optimistisch, binnen eines Monats in Rom einzumarschieren. Doch allein der Vormarsch bis zur "Gustav"-Linie, der im Süden der Front zwischen 30 und 70 Kilometer beträgt, dauert dreieinhalb Monate. Verlustreiche Rückzugsgefechte mit deutschen Nachhuten, zerstörte Brücken, Hinterhalte, Minensperren, langwierige Stadt- und Häuserkämpfe und extrem schlechtes Wetter halten die Alliierten immer wieder auf. Erst am 17. Januar 1944 erreicht die 5. US-Armee, zu der neben US-amerikanischen auch britische und freifranzösische Verbände gehören, ihre Angriffspositionen vor der "Gustav"-Linie im Raum Cassino. Von dort sind es noch 120 Kilometer bis Rom.

Kämpfe bei Anzio/Nettuno und Cassino

Wie zuvor bei Neapel wollen die Alliierten auch die deutsche Verteidigungsline vor Rom mithilfe einer amphibischen Operation im Rückraum aushebeln. Am 22. Januar landen 50.000 Briten und US-Amerikaner bei Anzio und Nettuno 40 Kilometer südlich von Rom. Die Deutschen haben zunächst kaum Truppen in der Gegend. Doch die Alliierten verpassen ihre Chance, durch einen schnellen Vorstoß nach Norden die rückwärtigen Verbindungen der deutschen Cassino-Front zu kappen. Auch ein vorausgegangener Angriff einer US-Elitedivision auf die "Gustav"-Linie bei Cassino mit geplantem Vorstoß ins Liri-Tal endet in einem Fiasko. 2.000 US-Soldaten fallen innerhalb weniger Stunden.

Bildrechte: IMAGO / Reinhard Schultz Ein Versuch der alliierten Landungstruppen bei Anzio/Nettuno, Ende Januar doch noch aus ihrem Brückenkopf auszubrechen, wird von der mittlerweile dort zusammengezogenen 14. Armee der Wehrmacht verhindert. Dem deutschen Großverband gelingt es im Gegenzug sogar fast, den alliierten Brückenkopf zu liquidieren. Die Reaktion der Alliierten ist ein erneuter Großangriff auf die von der deutschen 10. Armee gehaltene "Gustav"-Linie im Raum Cassino. Ziel des Angriffs ist es, endlich den Durchbruch ins Liri-Tal zu erzwingen und zugleich den hart bedrängten Anzio/Nettuno-Brückenkopf zu entlasten.

Freyberg besteht auf Bombardierung des Klosters

Den Hauptstoß an der Cassino-Front führt diesmal das Neuseeland-Korps von Lieutenant-General Bernard Freyberg, zu dem auch im Nah- und Gebirgskampf erfahrene indische Sikh- und Gurkha-Soldaten gehören. Sie sollen das Schlüsselgelände des Monte Cassino mit der Abtei einnehmen, während südlich davon eine neuseeländische Division den Fluss Rapido überqueren und ins Liri-Tal vorstoßen soll. Freyberg besteht darauf, dass das Montecassino-Kloster, in dem er deutsche Abwehr- und Beobachterstellungen vermutet, vorher sturmreif bombardiert wird.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images Tatsächlich liegt die Abtei innerhalb der deutschen Hauptkampflinie. Hitler persönlich, der zwar kunstsinnig, aber wenig kirchenfreundlich ist, soll dies veranlasst haben. Allerdings verbietet der Oberbefehlshaber in Italien, Kesselring, seinen Soldaten, das Gelände im Umkreis von 300 Metern um das Kloster zu besetzen. Vorsorglich lassen deutsche Offiziere die Archiv- und Kunstschätze aus Montecassino in den Vatikan nach Rom evakuieren. Freyberg kann sich jedoch nicht vorstellen, dass die Deutschen die festungsartige Klosteranlage nicht für ihre Verteidigung nutzen und beharrt auf ihrer Bombardierung. Am 15. Februar 1944 wird das Kloster durch 576 Tonnen Bomben und Artilleriefeuer schwer zerstört.

Angriff von Indern und Neuseeländern scheitert

Die meisten im weiteren Umfeld des Klosters liegenden Stellungen der deutschen Fallschirmjäger, die mittlerweile den Monte Cassino verteidigen, werden aber nicht getroffen. Zudem versäumt es Freyberg, seine Infanterie rechtzeitig in günstige Ausgangsstellungen vorrücken zu lassen, aus der sie unmittelbar nach der Bombardierung den Berg hätten stürmen können. Das gibt den deutschen Fallschirmjägern Zeit, sich zu sammeln und auch die Klosterruine zu besetzen. Als die indischen Soldaten schließlich zum Angriff auf den Klosterberg antreten, rennen sie ins offene Messer. Auch die Angriffe der Neuseeländer über den Rapido scheitern.

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Am 18. Februar brechen die Alliierten die erste Schlacht am Monte Cassino nach hohen Verlusten ab. Noch zwei weitere Schlachten um den Klosterberg und die vorgelagerte Stadt sollen folgen. Erst mit der dritten Cassino-Schlacht endet am 18. Mai 1944 das blutige Ringen am Monte Cassino. Die Alliierten kostet der viermonatige Kampf über 50.000, die Deutschen über 20.000 gefallene, verwundete und vermisste Soldaten. Nach dem Fall der "Gustav"-Linie steht den Alliierten der ersehnte Weg durch das Liri-Tal nach Rom offen. Am 4. Juni 1944 ziehen US-Truppen in die Ewige Stadt ein. Die Deutschen ziehen sich nach Norditalien zurück.

Krieg in Italien tobt bis Mai 1945