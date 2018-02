Wer künftig Polen für die Verbrechen der deutschen Nazis mitverantwortlich macht oder deutsche Konzentrationslager als "polnisch" bezeichnet, riskiert eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren. Auf den ersten Blick erscheint diese neue Vorschrift sinnvoll. Immer häufiger werden Konzentrations- und Todeslager, die vom Dritten Reich im besetzten Polen errichtet wurden, in der ausländischen Presse als "polnische Lager" bezeichnet - eine falsche Behauptung, gegen sich die polnische Öffentlichkeit zu Recht aufregt.

Doch das pauschale Verbot, Polen eine (Mit)Schuld am Holocaust zu geben, hat eine "Nebenwirkung", die nun in Israel für Empörung sorgt. Denn wie in allen besetzten Ländern gab es auch in Polen Kollaborateure, die ihre jüdischen Mitbürger an die NS-Schergen auslieferten. Auch sind Fälle dokumentiert, in denen sich Polen an Judenmassakern beteiligten oder sie gar weitgehend selbst durchführten - wie in der Kleinstadt Jedwabne am 10. Juli 1941. Die Öffentlichkeit in Israel befürchtet nun, dass man künftig nicht mehr von solchen Fällen wird frei sprechen können, ohne eine Strafe zu riskieren. Israel und die USA haben daher scharf gegen das neue Holocaust-Gesetz protestiert.

Schadensbegrenzung wird zur Chefsache

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Bildrechte: IMAGO Polens Premierminister Mateusz Morawiecki liegt es angesichts der nationalen und internationalen Aufregung um das Thema nun offenbar sehr am Herzen, seine Sicht der Dinge zu vermitteln. Ganz kurzfristig lud er polnische und ausländische Journalisten zu einer Pressereise nach Markowa in der Wojewodschaft Karpatenvorland ein. Dort, an geschichtsträchtiger Stelle, trat er persönlich auf und versuchte Schadensbegrenzung wie zuvor schon in einer Fernsehansprache zum Streit um das Gesetz.

Morawiecki: Polen haben Juden geholfen

In dem 4.000-Seelen-Dorf Markowa, 300 km südlich von Warschau, gibt es seit 2016 ein Museum für polnische Helden, die während des Zweiten Weltkrieges ihre jüdischen Nachbarn gerettet haben. Die Botschaft des Premierministers in Markowa lautete: Die Polen tragen keine Mitschuld am Holocaust und es gab mehr Polen, die den Juden geholfen haben als solche, die sie verraten haben.

Keiner von den Juden, die den Holocaust überlebt haben, hätte es ohne Hilfe von Polen geschafft. Mateusz Morawiecki, polnischer Ministerpräsident

Man könne also von Hunderttausenden Polen sprechen, die Hilfe leisteten, so Morawiecki weiter.

Beide Seiten befürchten Geschichtsverfälschung

Jan Tomasz Gross fordert die Polen mit seinen Publikationen über den Holocaust heraus Bildrechte: dpa Zu den Kritikern des neuen Holocaust-Gesetzes gehört Jan Tomasz Gross, der im Jahr 2000 mit seinem Buch "Die Nachbarn" für Aufsehen sorgte, da er über den Judenpogrom im ostpolnischen Dorf Jedwabne schrieb, an dem vor allem polnische Dorfbewohner beteiligt waren. Das neue Gesetz gäbe dem polnischen Justizminister die Möglichkeit, "jeden Juden anzuklagen, der in Polen die Besatzungszeit überlebt hat", falls dieser von den Leiden erzählen würde, die ihm von Polen zugefügt wurden, sagt Gross.

Premierminister Morawiecki will aber nicht, dass das Gesetz als Gummiparagraf gesehen wird und beschreibt genau, worum es dabei geht: "Wir werden niemandem erlauben, von 'polnischen Todeslagern' zu sprechen. Wir können nicht zulassen, dass dies eine Phrase ist, die frei in der ganzen Welt verwendet wird. Das ist ein Affront gegenüber allen Opfern, die von den Nazis, von den Deutschen, ermordet wurden."

In den letzten Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit amerikanischen Diplomaten und mit Vertretern der jüdischen Kreise in den USA zu sprechen und ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass das neue Gesetz in keiner Weise an der Freiheit der historischen Forschung und der Redefreiheit rüttelt. Marek Magierowski, stellvertretender Außenminister von Polen

Keine "polnischen Konzentrationslager"