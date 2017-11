Polens einsame Liebe zur Kohle

Diese weiße Kiste an der Aleja Krasińskiego sieht unspektakulär aus. Doch was dieser Messkasten jeden Tag an Daten ausspuckt, ist alles andere als unspektakulär: Die Luft in Krakau übersteigt laut einer WHO-Studie an knapp 150 Tagen im Jahr den EU-Grenzwert für Luftverschmutzung (zur Orientierung: In Berlin sind es nur gut 30 Tage im Jahr.). Krakau liegt damit auf Platz 3 der schmutzigsten Städte Europas. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK