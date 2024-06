Festivalbeginn Schostakowitsch-Tage Gohrisch mit Uraufführungen und namhaften Gästen

Den Auftakt bietet bereits am Mittwoch (26. Juni) ein Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle im Dresdner Kulturpalast. Unter der musikalischen Leitung von Vitali Alekseenok, der kurzfristig für Tugan Sokhiev eingesprungen ist, wird die 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch erklingen, die sogenannte "Leningrader".

Die tags drauf im Kurort Gohrisch beginnenden Schostakowitsch-Tage dürfen dann durchaus als kleiner Meilenstein angesehen werden. Denn nach dem äußerst mutigen Start dieses Festivals im Jahr 2010 – fünfzig Jahre, nachdem Dmitri Schostakowitsch in Gohrisch sein 8. Streichquartett komponierte – haben ihm wohl nur Visionäre einen solch langen Bestand zugetraut.

Das sieht auch der Künstlerische Leiter Tobias Niederschlag so, der bereits das Schostakowitsch-Jahr 2025 im Blick hat: "Natürlich sind fünfzehn Jahre ein Zeitraum, auf den wir wirklich sehr stolz sind, auch wenn es kein rundes Jubiläum ist. Aber nachdem es gerade in den Anfangsjahren nicht ganz einfach war, das Festival auf die Beine zu stellen, bin ich sehr froh, dass wir den fünfzehnten Jahrgang erreicht haben und jetzt optimistisch in die Zukunft blicken können."