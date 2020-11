Das Atelier von Johannes Rochhausen ist der Inbegriff einer intimen Maler-Werkstatt. Es ist eine Welt zwischen weiß getünchten Wänden und grauem Estrichboden, eine Welt mit Zimmerpflanzen, Pinseln und der Staffelei – und überall Leinwände in allen möglichen Stadien des Malprozesses.



Diese Bilder zeigen immer wieder Ausschnitte seines eigenen Ateliers, doch angefangen hat er damals an der Leipziger Kunsthochschule mit der Porträtmalerei. Die Zeit der Porträtierten ist allerdings beschränkt. Das Atelier dagegen hat immer Zeit für eine Porträt-Sitzung – ob Tag oder Nacht. Und seitdem hat der Maler alle seine Werkstätten porträtiert. Von der Kunsthochschule über das Atelier in der Leipziger Baumwollspinnerei bis hin zu einem Studio in New York.

Der Leipziger Maler Johannes Rochhausen Bildrechte: MDR/Andreas Höll