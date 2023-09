Erst 40 Jahres später, kurz vor dem Tod seines Schwiegervaters Lothar von Asseburg-Falkenstein-Rothkirch (1984), erfährt Peter Vickery von diesem Versteck.

Mein Schwiegervater schrieb 1982 sein Testament und hat mich zu sich gebeten. Er hat mir gesagt, ich darf überhaupt kein Risiko eingehen. Er ist so wertvoll und es lohnt sich immer, ihn zu holen. Peter Vickery

Im Jahr 1990, gleich nach dem Mauerfall, macht sich Peter Vickery auf den Weg. Anhand einer alten Karte findet er den Familienschatz unversehrt im eingezeichneten Waldstück: "Ich habe versucht, ihn raus zu heben. Aber er steckte ziemlich fest im Boden. Als ich versuchte habe, den Deckel von der Kiste aufzumachen, war sie nicht verschlossen. Das war wunderbar, das war wie in einer Höhle von Aladin. Da waren Armreifen und Ringe – auch mit Brillanten und Edelsteine besetzt. Am allerwichtigsten war der Asseburger Becher", erinnert sich Peter Vickery. Der Asseburger Familienschmuck in einer Holzkiste (nachgestellte Szene) Bildrechte: Werkblende

Da der "Schatzsucher" Peter Vickery damals heimlich unterwegs ist, erfahren seine Frau und der Rest der Familie erst am nächsten Tag von seinem Fund.

Als ich nach Hause kam, habe ich das alles auf einen Tisch gelegt und dann habe ich meinen Schwager angerufen und er kam auch mit seinem Onkel [Graf Karl Christoph, Anm.d.Red.] und ich habe ihnen das alles gezeigt. Peter Vickery

Einige Jahre nach dem ersten Fund, wird in einem geheimen Burgverlies ein zweiter, noch viel größerer Schatz entdeckt.

Den hatten die Asseburger Grafen 1945 vor den anrückenden Alliierten in Sicherheit gebracht. Aus Angst vor Plünderungen verstecken sie - zusammen mit zwei Dienern - in einem geheimen Zwischengeschoß der Burg wertvolle Gemälde, Porzellan und andere Kostbarkeiten. Das Versteck befindet sich unter der Spinndiele, eine Art Zwischenetage über der Kappellendecke. Damit diese nicht einbricht, muss die Last gut verteilt werden. Die Grafen Lothar und Karl Christoph von der Asseburg Bildrechte: Werkblende

Nach Kriegsende fliehen die Grafen Karl Christoph und Lothar in den Westen und lassen ihre Schätze zurück. Ihr neues Zuhause ist die Hinnenburg in Westfalen. Den Kontakt in den Harz halten sie nur über ihren ehemaligen Diener Gustav Henne.

Bei einem DDR-Besuch 1975 reisen die Grafentochter Angela und ihr Mann Peter inkognito auf die Burg. Sie haben den Auftrag, zu schauen, ob das alte Versteck im Zwischengeschoss weiterhin unentdeckt und sicher sei. Zu ihrer Beruhigung ruht der Schatz noch immer im Geheimen unter der Spinndiele.

Nach Ende der DDR will Graf Karl Christoph, Bruder des verstorbenen Vaters von Angela Vickery, diesen zweiten Schatz heben. Mit dem Anliegen wendet er sich 1992 an den damaligen Landrat Hans-Peter Sommer. Der glaubt zuerst an einen Scherz.

Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass wir gar nichts finden. Für den Fall, dass wir doch etwas finden sollten, wollte ich, dass alle Beteiligten Stillschweigen bewahren. Hans-Peter Sommer

So dringt damals nichts an die Öffentlichkeit – auch aus Angst, die wertvollen Kunstgüter könnten Begehrlichkeiten wecken.

Die Bergung dauert bis in die frühen Morgenstunden. Die geborgenen und unversehrten Schätze lagern vorerst im Depot.

Doch der Schatzsuche ist kein Happy End beschieden. Es folgt ein jahrelanger Rechtsstreit, denn die Besitzverhältnisse sind wegen des Enteignungsgesetzes ungeklärt.

Graf Karl Christoph erlebt die Urteilsverkündung nicht mehr. Er stirbt 2006. Die Familie wird fortan durch Angela Vickerys Bruder Friedrich vertreten. Er ist der Haupterbe und bekommt letztlich alle beweglichen Güter von Falkenstein und dem Landsitz der Asseburger in Meisdorf zugesprochen.

Die unversehrten Schätze im Versteck unter der sogenannten Spinndiele Bildrechte: Werkblende Und er entschließt sich, die Familien-Sammlung zu Geld zu machen. Über Auktionshäuser beginnt Friedrich von der Asseburg den Familienschatz zu verkaufen. Selbst das wertvollste Stück – der antike Asseburger Becher wird veräußert.



Zunächst geht der Glas-Becher noch als Leihgabe an das Metropolitan Museum in New York. Aktuell befindet es sich an einem unbekannten Ort. So verbleiben nur wenige der rund 3.000 Schatzstücke auf dem Falkenstein, die meisten sind - sehr zum Ärger der Nachfahren der Grafenfamilie – in aller Welt verstreut.

Wie schön wäre es doch, würde der seltene mittelalterliche Asseburger Becher die Museums-Sammlung auf der mittelalterlichen Burg Falkenstein zieren. Das findet auch Schatzsucher und Schwiegersohn von Graf Lothar, Peter Vickery:

Ich muss sagen, ich war wirklich entsetzt und enttäuscht, dass der Asseburger Becher von Friedrich Asseburg ziemlich schnell veräußert wurde. Er gehört eigentlich auf den Falkenstein. In eine Glas-Vitrine, dass ihn jeder sehen kann. Peter Vickery