In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen gibt es eine Vielzahl von prachtvollen Burgen und Schlössern. Doch auch die Bauten, an denen die Jahrhunderte nicht spurlos vorbeigegangen sind, sind einen Blick wert. Die Überreste von Mauern und Türmen sind dabei mal mehr, mal weniger versteckt in den Wäldern. Diese Ruinen bieten sich als perfektes Ausflugsziel für einen Wanderausflug an: Die Ruine der Burg Tharandt lockt mit zahlreichen Lehr-und Erlebnispfaden in der Umgebung für Unterhaltung für die ganze Familie und von der Burgruine bei Bornstedt hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Mansfelder Land. Aber vor allem erinnern die alten Gemäuer an vergangene Zeiten: Die Mühlburg zwischen Gotha und Arnstedt ist vermutlich das älteste Bauwerk in Thüringen. Entdecken Sie hier unsere Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: