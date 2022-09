Ausflugstipps Die schönsten Freilichtmuseen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Im Freilichtmuseum lässt sich Geschichte an einem Originalschauplatz entdecken; hier kann man in die Vergangenheit eintauchen. Besonders für Kinder sind Freilichtmuseen eine anschauliche Möglichkeit, etwas über das Wohnen, Arbeiten und Leben einer bestimmten Zeit zu erfahren. Ob erzgebirgische Bergbaudörfer, Siedlungen von Germanen, Deutschlands ältestes Freilichtmuseum oder Tagebau-Bagger in Leipzig oder Ferropolis – diese Freilichtmuseen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt lohnen für einen Ausflug mit der ganzen Familie.