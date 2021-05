Stopp am Goldenen Reiter in Dresden Bildrechte: Matthias Kern

Gegen einen Spaziergang an der frischen Luft ist selbst in Corona-Zeiten nichts einzuwenden. Passend dazu bietet das Staatsschauspiel Dresden einen digitalen Audiowalk: "How to Disappear Completely" heißt das Angebot, das über eine App und das GPS-Signal des Smartphones funktioniert. Auf einer Karte verzeichnet sind 50 Stationen in der Dresdner Neustadt. Autor Ambrus Ivanyos vom Kollektiv MeetLab verknüpft eine Erzählung mit der akustischen Entdeckertour. Abhängig vom individuell gewählten Weg verändert sich die Story, ähnlich wie man es von Videospielen kennt.



Die Idee: Orte verändern sich, Spuren verlieren sich. Wie wäre es, sie zu verfolgen? Alles, was man während des Audiowalks hört, ist fiktiv, alles, was man unterwegs sieht, ist hingegen sehr real: eine Wandinstallation am Kunsthaus Dresden oder etwa ein mannshoher Spiegel versteckt in einem Hinterhof, in dem man sein Gesicht nicht erkennen kann oder gar ein in einen Betonblock eingelassenes Einhornrelief, das auf 1695 datiert ist. Es sind die unscheinbaren Dinge, auf die die Aufmerksamkeit während der Tour gelenkt wird.