Die Museen des Altmarkkreises Salzwedel bieten in den Osterferien einige Veranstaltungen für Familien mit Kindern an. So wird im Danneil-Museum in Salzwedel am 5. April zu einer Osterwerkstatt eingeladen. Hier können Interessierte Filzen und Papierbasteleien zu Ostern anfertigen.



Das Freilichtmuseum Diesdorf veranstaltet am 9. April unter dem Motto "Ostern im Museum" ein Familienfest. Ein Frühlingsmarkt mit regionalem Kunsthandwerk lädt zum Schlendern ein, für Kinder werden Ostereiersuche und Eiertrudeln angeboten, zusätzlich versprechen historische Schulstunden und Vorführungen alten Handwerks ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Für gute Stimmung sorgt die Band Schwarzbrand. Das Puppenspiel "Das kleine Ich bin ich" des Theaters der Altmark verzaubert Museumsgäste ab 3 Jahren.