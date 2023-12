"Von Spiegel und Schildkröten" in Magdeburg zeigt ganz unterschiedliche Puppen aus Inszenierungen nach Geschichten von Michael Ende.

Anlass für die Ausstellung waren verschiedene Inszenierungen in Sachsen-Anhalt, die in den vergangenen Monaten Premiere feierten.

Interessierte erhalten anhand von Skizzen und Modellen auch Einblicke in den Entstehungsprozess der Magdeburger Inszenierung von "Die unendliche Geschichte".

Einmal dem Drachen Fuchur in die Augen schauen, unter ihm umherlaufen, wenn er durch die Luft fliegt – das kann man aktuell in der Ausstellung "Von Spiegeln und Schildkröten" im Magdeburger Puppentheater. Und das Spannende ist: Hier hängen sogar zwei. Kuratorin Miriam Locker erklärt, warum: "Wer kennt nicht diesen großen, kuscheligen Drachen aus dem Film 'Die unendliche Geschichte'. Deswegen haben wir geguckt, dass wir einen Drachen aus einer Theaterinszenierung finden, der diesem Drachen ähnlich ist. Dem Drachen haben wir einen anderen aus dem Puppentheater Zwickau gegenübergestellt, der etwas darüber erzählt, wie man diesen Drachen noch interpretieren kann. Das ist gar kein kuscheliger Drache, aber auch ein schöner, beeindruckender Drache, der durch diesen Raum fliegt." Bildrechte: Anjelika Conrad

Ausstellung über Michael Endes Charaktere

Der Drache Fuchur ist wohl die bekannteste Kreatur von Michael Ende, oder doch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer? Ach, es gibt so viele und einigen kann man in der Villa P. begegnen. Dabei geht es nicht um Vollständigkeit, sagt Locker. Zu groß sei das Werk des Autors, dessen Bücher in 40 Sprachen übersetzt und in Film und Fernsehen, Hörspiel oder eben Theater inszeniert wurden. Bildrechte: Anjelika Conrad

In der Magdeburger Ausstellung geht es um die Puppenkreationen für die Theaterbühne. Sie alle sind unglaubliche Charaktere, die sich Menschen beim Lesen der Geschichten vorstellen, die bei jeder neuen Inszenierung auch beim Puppenbauer eine neue Gestalt und damit einen neuen Ausdruck bekommen.

Wir begegnen dem Felsenbeißer aus der unendlichen Geschichte. Wir begegnen dem kleinen Traumfresserchen, dem Nashorn Nackendick, dem Kater Maurizio di Mauro und dem Raben Jacob Krake aus dem satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch. Miriam Locker, Kuratorin am Puppentheater Magdeburg

Interpretationen in Magdeburg und Halle

Der Vergleich sei gerade in Sachsen-Anhalt wunderbar möglich, sagt die neue Intendantin des Puppentheaters Magdeburg, Sabine Schramm. Denn am Haus waren in dieser Spielzeit bisher schon drei Inszenierungen nach den Geschichten von Michael Ende zu sehen: "Traumfresserchen", "Die unendliche Geschichte" und die hallesche Produktion "Momo" als Gastspiel. "Das war Anlass für uns, die Leute einzuladen, um einen anderen Einblick zu kriegen – den, den Theatermenschen in der bildenden Kunst auch haben, um Figuren von Michael Ende umsetzen, greifbar, haptisch machen zu können." Die Ausstellung "Von Spiegeln und Schildkröten" soll auch "eine kleine Reise in andere Theaterwelten, andere Theater in Deutschland" sein.

Weil Endes Geschichten so populär sind und sicherlich jeder Mensch eine von ihnen kennt, kann man sich wunderbar darüber austauschen. So ist die Schau in der Magdeburger Villa P. im besten Sinn ein Familienerlebnis. Denn für Groß und Klein und gerade auch für das Puppentheater sind die Figuren Michael Endes auf unterschiedliche Weise faszinierend, findet Kuratorin Miriam Locker, "da diese Figuren so vielseitig, so facettenreich, so fantasievoll, zum Teil philosophisch tief sind. Es sind Fabelwesen, die unterschiedlich auslegbar und deutbar sind und die einfach ganz andere Welten erschaffen, die mit der realen Lebenswelt relativ wenig zu tun haben." Bildrechte: Anjelika Conrad

Entstehung der Puppen nachvollziehen

Tatsächlich hatte Michael Ende eine starke Affinität zum Puppentheater. Umso schöner, wenn man in Magdeburg sieht, wie seine Charaktere, seine Fantasiegestalten, einen Körper bekommen. Dabei ist es spannend, zu sehen, welchen Unterschied es macht, ob eine Figur beschwingt an Fäden hängt oder als Handpuppe geknautscht werden kann. "Wir können hinter die Kulissen schauen, lernen die Puppenbauerin vor allem der Puppen in 'Die unendliche Geschichte' in Magdeburg kennen", erzählt Locker. "Da sehen wir das Skizzenbuch, die Materialien und Fotos der fertigen Inszenierung. Wir können sozusagen den kompletten Weg des Puppenbaus miterleben." Bildrechte: Puppentheater Magdeburg/Anjeliq Conrad

Daneben gibt es Hörstationen aber auch etwas zum Mitmachen. So ist es ein verheißungsvoller Ausflug in das Land der Fantasie und eine wunderbare Ergänzung des Figurenspiels auf der Bühne.

Angaben zur Ausstellung "Von Spiegeln und Schildkröten. Die Puppenwelt des Michael Ende"

Sonderausstellung vom 14. Dezember 2023 bis 7. April 2024



Adresse:

Villa P.

Warschauer Straße 25

39104 Magdeburg



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag, von 11 bis 17 Uhr