Zunächst soll die Musikmarkthalle einmal im Monat für eine kulturelle Veranstaltung geöffnet werden. Auf dem Jahresplan stehen Konzerte, Lesungen und Comedy. Auch Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr ist gesetzt.

Die Gruppe um Mario Wellner spekuliert dabei auch auf die Jugend. Wellners Tochter zum Beispiel ist 16. Ihre Freunde und sie vermissen einen Treff in Osterburgs Zentrum. Ihr Vater will die Musikmarkthalle deshalb so schnell wie möglich mit freiem Wlan ausstatten. Ohne den Zugang zu sozialen Medien würden die Jugendlichen wohl nicht kommen, mutmaßt er.